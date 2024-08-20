WhoScored представил топ-10 лучших игроков РПЛ по итогам пяти туров
Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам пяти минувших туров.
Топ-10 лучших игроков РПЛ после пяти туров по версии WhoScored:
- Эсекьель Барко («Спартак») — 8,41.
- Максим Глушенков («Зенит») — 8,30.
- Бителло («Динамо» Москва) — 8,12.
- Алексей Батраков («Локомотив») — 7,94.
- Вендел («Зенит») — 7,71.
- Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,68.
- Виллиан Роша (ЦСКА) — 7,59.
- Манфред Угальде («Спартак») — 7,59.
- Иван Лепский («Динамо» Москва) — 7,58.
- Иван Обляков (ЦСКА) — 7,56.
По итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.
В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» из Воронежа (1).
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