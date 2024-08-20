WhoScored представил топ-10 лучших игроков РПЛ по итогам пяти туров

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Интернет-портал WhoScored представил рейтинг из 10 лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам пяти минувших туров.

Топ-10 лучших игроков РПЛ после пяти туров по версии WhoScored:

Эсекьель Барко («Спартак») — 8,41. Максим Глушенков («Зенит») — 8,30. Бителло («Динамо» Москва) — 8,12. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,94. Вендел («Зенит») — 7,71. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,68. Виллиан Роша (ЦСКА) — 7,59. Манфред Угальде («Спартак») — 7,59. Иван Лепский («Динамо» Москва) — 7,58. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,56.

По итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» из Воронежа (1).

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