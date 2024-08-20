Агент Ваньи Дркушича рассказал об адаптации игрока в «Црвене Звезде»

Младен Ратковица, представитель защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, прокомментировал адаптацию футболиста в сербской «Црвене Звезде», в которую игрок перешёл на правах аренды.

«У Ваньи всё отлично, сейчас он с «Црвеной» в Норвегии, где пройдёт матч квалификации Лиги чемпионов с «Будё-Глимт», пытается адаптироваться в команде как можно скорее и не может дождаться дебюта», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе Дркушича «Зенит» объявил только 13 августа. Ранее футболист выступал за «Сочи». Контракт со словенским футболистом сине-бело-голубые заключили на пять лет. За «Сочи» Ванья играл с января 2022 года. За этот период он провёл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.