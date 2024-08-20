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Колыванов: футболисты «Спартака» прониклись бойцовским духом Станковича

Колыванов: футболисты «Спартака» прониклись бойцовским духом Станковича
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Футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением об игре «Спартака» при главном тренере Деяне Станковиче, возглавившем команду нынешним летом.

«Спартак» начал неплохо и играет в симпатичный футбол. Видно, что команда с бойцовским духом и играет с настроением. Футболисты создают много моментов и забивают красивые голы. Станкович внёс в «Спартак» футбольный заряд. Деян был опорным полузащитником, который выжигал на поле. Он знает: чтобы побеждать, нужно отдаваться в каждом матче на 100%. Все игроки прониклись духом Станковича, а он проникся духом «Спартака». Поэтому они совместно добиваются неплохого результата. Дай бог, чтобы команда продолжала так, как и начала сезон», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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