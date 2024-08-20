Газизов предположил, почему Джавад выбрал «Динамо» Мх, а не «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов предположил, почему полузащитник Мохаммад Джавад Хоссейннежад выбрал махачкалинскую команду, а не «Зенит», который также хотел приобрести игрока.

— Он сам и его агент говорили, что ему делал предложение «Зенит», но там он не оказался. Как вы сами объясните, чем ваше предложение оказалось для него более привлекательным?

— Это работа менеджмента. Показали ему какие-то моменты, связанные с дальнейшей перспективой, развитием. Много вещей решило, но это уже секрет нашей работы, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Мохаммад Джавад Хоссейннежад дебютировал за «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), в котором игрок забил гол и получил жёлтую карточку.

Хосейннежад перешёл в махачкалинский клуб из иранского «Сепахана». В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.