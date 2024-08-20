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Стало известно, за какую сумму «Барселона» будет готова купить Кьезу

Стало известно, за какую сумму «Барселона» будет готова купить Кьезу
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«Барселона», заинтересованная в 26-летнем крайнем нападающем «Ювентуса» Федерико Кьезе, будет готова приобрести его только за сумму в € 10-15 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Кьеза не является основным выбором каталонского клуба для усиления позиции крайнего нападающего. Сине-гранатовые отдают предпочтение вингеру «Милана» Рафаэлу Леау. Итальянский футболист рассматривается в качестве запасной опции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что агент Кьезы уже начал переговоры с каталонцами.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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