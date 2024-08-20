Зоран Тошич оценил игру ЦСКА на старте текущего сезона РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал игру армейцев на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги, а также высказался относительно перспектив команды в борьбе за чемпионство.

«Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут», — приводит слова Тошича Metaratings.

По итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.