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«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер Угарте из «ПСЖ» — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер Угарте из «ПСЖ» — Sky Sports
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«Манчестер Юнайтед» ещё работает над вариантом подписания полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте. Клуб изучает как полноценный трансфер, так и аренду с правом выкупа. Оба клуба заинтересованы в сделке, а сам игрок стремится перейти в «Юнайтед». Об этом информирует Sky Sports.

В данный момент Скотт Мактоминей остаётся в команде, поэтому для заключения сделки по Угарте могут потребоваться другие кадровые изменения в составе. В качестве альтернативы «Юнайтед» ведёт переговоры с «Фиорентиной» по Софьяну Амрабату и продолжает следить за Френки де Йонгом.

Угарте перешёл в «ПСЖ» летом 2023 года, провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.

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