«Спартак» — лидер нынешнего сезона РПЛ по четырём атакующим показателям

После пяти туров Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» является лидером соревнования по количеству нанесённых ударов (104), по числу ударов в створ ворот (34), по ожидаемым голам (11,4 xG), по касаниям в чужой штрафной (182). Кроме того, красно-белые являются лидерами чемпионата России по точным передачам (497 за матч). Об этом информирует Opta Sports.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. Красно-белые отстают от первой строчки, на которой располагается санкт-петербургский «Зенит», на три очка. В следующем туре московский клуб встретится с сине-бело-голубыми. Матч состоится 24 августа и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».

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