Тимур Гурцкая: «Краснодар» со своей игрой отдаляется от футбола

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал игру «Краснодара» на старте текущего сезона, а также оценил результат матча 5-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Краснодар» играет безобразно. Они отдаляются от футбола. Это всё перерастает в мучение. Мучение, которое так или иначе, заканчивается голами. Они не должны были выиграть матч у «Пари Нижний Новгород». Матч должен был закончиться со счётом 0:1», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр. Следующую встречу подопечные Мурада Мусаева проведут с московским «Динамо». Матч пройдёт в воскресенье, 25 августа, в 17:30 мск.