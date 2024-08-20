Игорь Колыванов: «Зенит» остаётся собой даже без Глушенкова и Вендела

Футбольный тренер Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния «Спартака» и «Зенита», оценив текущее состояние команд и возможные сценарии игры.

«Зенит» потерял хороших футболистов, это существенные потери. Но мы знаем, что у «Зенита» есть хорошая скамейка, которая собрана из футболистов, игравших в основе команды и других клубов. Поэтому «Зенит» остаётся «Зенитом» даже без своих ведущих игроков. Они могут играть в свой атакующий и позиционный футбол. В предстоящем матче будет непросто «Спартаку» и «Зениту». Может быть, вся игра решится в один мяч. «Спартак» сейчас находится в хорошем настроении, но «Зенит» является лидером и командой, которая хочет выиграть всё.

Вполне возможно, что «Зенит» в матче со «Спартаком» может выдать не лучшую игру. Но Семак давно работает в клубе, поэтому знает всех своих подопечных и будет думать о том, чтобы минимизировать проблемы команды», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.