Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с Вьетнамом

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что молодёжная сборная России, составленная из игроков не старше 2005 года рождения, проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Вьетнама.

Обе встречи состоятся в Ханое и пройдут 6 и 9 сентября на полях «Центра подготовки молодых футболистов Вьетнама». Начало игр – в 18:00 мск и 17:00 мск. Подчёркивается, что по просьбе хозяев встречи пройдут в закрытом режиме.

Состав молодёжной сборной России:

вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов-2»), Илья Тихомиров («Спартак-2»);

защитники: Михаил Рядно («Родина»), Герман Игнатов («Ростов-2»), Иван Лепский («Динамо-2»), Матвей Бардачёв, Никита Лобов, Иван Шилёнок («Зенит-2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»);

полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар-2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (ЦСКА), Данила Козлов («Краснодар»), Егор Смелов («Динамо-2»), Алексей Батраков, Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»);

нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар-2»).