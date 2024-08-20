Хурадо: Аленичев уговаривал остаться в «Спартаке», но мне нужно было сменить страну

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо рассказал, почему принял решение покинуть стан красно-белых.

— Почему всё-таки ты покинул «Спартак»?

— Мне нужно было сменить страну. Я находился слишком далеко от моих детей и хотел быть к ним чуть ближе.

— Аленичев же просил тебя остаться?

— Да, у нас был разговор. Но я очень скучал по детям, поэтому не мог остаться.

— Доволен сезоном в Англии?

— Это был замечательный год. Невероятный. Один из лучших в моей карьере. Мне повезло: побывать в английской Премьер-лиге — привилегия для любого футболиста, — сказал Хосе Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.