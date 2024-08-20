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«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»

«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»
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Английский «Сандерленд» арендует нападающего Вильсона Изидора у «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее о том, что Изидор может перейти в один из клубов Чемпионшипа, сообщил «Спорт-экспресс».

В среду нападающий прилетит в Англию для завершения перехода.

Напомним, форвард в предыдущем сезоне выступал за петербуржцев на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Зенит» по итогам 5-го тура РПЛ занимает первое место, набрав 13 очков. «Сандерленд» выступает в Чемпионшипе.

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