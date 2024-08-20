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Полиция Бразилии завершила расследование по делу Антони о домашнем насилии — Globo

Полиция Бразилии завершила расследование по делу Антони о домашнем насилии — Globo
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Полиция Сан-Паулу завершила расследование по делу крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони о домашнем насилии, не предъявив ему обвинений. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильские сотрудники правоохранительных органов не нашли достаточных доказательств, обосновывающих вину Антони. Однако по-прежнему не завершено аналогичное расследование, которое ведётся в отношении футболиста в Англии.

Ранее бывшая девушка Антони по имени Габриэла Каваллин заявила, что игрок неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023 года. Каваллин подала соответствующее заявление как в бразильскую, так и в британскую полицию. Через некоторое время ещё две девушки обвинили Антони в агрессивном поведении в их отношении.

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