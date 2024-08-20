Созин: игрок «Рубина» шутит о «Зените» — распять готовы, а Андреев орёт матом — РФС молчит

Футбольный эксперт Андрей Созин выразил недоумение по поводу реакции официальных лиц на инциденты в российском футболе.

«Удивительно, как все быстро забыли про неадекватные высказывания и поведение главы «Оренбурга» после игры с «Ростовом». Где профильные комитеты РФС? Понятно, что комитет по этике сам инициировать рассмотрение дела не может, но где тогда заявление туда от Дюкова? Или, если босс РФС занят, хотя бы от Митрофанова? Если это дело не КДК и не комитета по этике, то чьё? Почему человек позволяет себе в зоне общения со СМИ ругаться матом и хамить? Если у нас такие новые правила в футболе – мне жаль наш футбол, мы идём куда-то не туда.

Забавно, что, стоит игроку «Рубина» пошутить про «Зенит» – его распять готовы, а Андреев орёт матом – и тишина от официальных лиц РФС, молчат. Хотя в первом случае – безобидная шутка, а во втором – просто неадекватное поведение», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».