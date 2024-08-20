«Барселона» намерена приобрести у «Милана» Леау — Mundo Deportivo

«Барселона» хочет приобрести португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после неудачных переговоров о переходе игрока «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса каталонский клуб переключил своё внимание на Леау.

Сообщается, что бюджет «Барселоны» на трансфер футболиста составляет € 58 млн. Каталонский клуб также может предложить «Милану» включить в сделку одного из своих игроков.

25-летний Леау в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне Леау принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.