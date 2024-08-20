В «Реале» остались крайне недовольны ничьей в матче с «Мальоркой» — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и другие официальные лица клуба остались крайне недовольны ничейным результатом «сливочных» в матче 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:1). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают, что ничья с «Мальоркой» в определённой степени снизила ценность победы команды в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», в котором «Реал» выиграл со счётом 2:0.

Однако подчёркивается, что, несмотря на недовольство главными лицами клуба отсутствием победы в первом матче нового сезона чемпионата Испании, в стане «сливочных» нет кризиса.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

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