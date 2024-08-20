Ла Лига выразила недовольство поступком Фермина Лопеса из-за пиратской трансляции — Relevo

Ла Лига остро отреагировала на публикацию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса, который во время матча «Валенсия» — «Барселона» разместил в соцсетях скриншот с пиратской трансляцией игры в поддержку своей команды. Этот инцидент вызвал возмущение в организации, которая уже многие годы ведёт активную борьбу с пиратством, особенно среди лиц с большой аудиторией. Об этом сообщает Relevo.

В Ла Лиге намерены обсудить этот вопрос с «Барселоной» и подчеркнуть важность предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, 21-летний Фермин Лопес, не принимавший участия в матче с «Валенсией», выложил фото на своей странице в социальной сети с пиратской трансляцией игры. Спустя несколько минут публикация была удалена.