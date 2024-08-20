Хурадо: не знаю ни Абаскаля, ни игроков и тренера современного «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо заявил, что не знает бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Ты знаешь Гильермо Абаскаля?

— Нет.

— А кого-то из футболистов современного «Спартака»?

— Не знаю, ни кто играет сейчас, ни кто тренирует. Говорю же: я отошёл от футбола. В последний раз смотрел матч чемпионата России, когда сам там играл. Знаю только, что несколько лет назад «Спартак» наконец-то стал чемпионом,— сказал Хурадо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, помимо московского «Спартака», испанский полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола», «Кадиса» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.