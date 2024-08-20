«Зенит» объявил о переходе вратаря Гойло в «Динамо» Мх на правах аренды

«Зенит» объявил о переходе 26-летнего вратаря Никиты Гойло в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Зенит» желает Никите Гойло удачи и успехов в сезоне!» — сказано в телеграм-канале сине-бело-голубых.

Напомним, Гойло является воспитанником санкт-петербургского клуба. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 400 тыс.

В минувшем сезоне 26-летний футболист выступал в составе «Сочи» на правах аренды. Гойло провёл 10 матчей во всех соревнованиях, один из которых отыграл «на ноль», в остальных он пропустил 15 голов.

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