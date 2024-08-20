Испанский журналист: «Реал Сосьедад» не разочарован в Захаряне, тренер поддерживает Арсена

Джованни Батиста, испанский спортивный ведущий радиостанции Donosti, прокомментировал выступление полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Хотя Арсен ещё не раскрылся, в Сан-Себастьяне уже видели его качества. На данный момент к Захаряну и его ситуации относятся с терпением, несмотря на травмы. В «Реале Сосьедад» нет разочарования в его подписании. Главный тренер команды Иманол Альгуасиль постоянно поддерживает Арсена», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

21-летний атакующий полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.