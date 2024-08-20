Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Глушенков играл за сборную России, как за «Зенит»

Футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Что касается конфликта Карпина и Глушенкова, то Валерий Георгиевич знает, что делает, ведь он сам играл в футбол. Может быть, произошло какое-то недопонимание, но футболист забивает и отдаёт, а также помогает «Зениту» выигрывать. Глушенков за последние пару лет очень сильно вырос в качестве футболиста. Поэтому когда команде нужен этот игрок, то тренер закрывает глаза на то, что произошло в прошлом. Дай бог, чтобы Глушенков играл за сборную России, как за «Зенит», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.