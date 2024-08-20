Стало известно, когда Галлахер будет официально представлен в качестве игрока «Атлетико»

24-летний центральный полузащитник Конор Галлахер будет представлен в качестве нового игрока мадридского «Атлетико» завтра, 21 августа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Галлахер, на текущий момент являющийся футболистом «Челси», подписал контракт с «матрасниками», рассчитанный до 2029 года. Ранее в СМИ появлялись сведения, что мадридский клуб приобрёл английского полузащитника за сумму в размере € 40-45 млн.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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