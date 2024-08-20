Киммих является главным претендентом на роль капитана сборной Германии — Sky Sports De

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих является главным претендентом на капитанскую повязку в сборной Германии после ухода Илкая Гюндогана. Киммих рассматривается в качестве основного кандидата на этот пост перед началом выступлений национальной команды в Лиге наций. Об этом сообщает Sky Sports De.

Ранее, на домашнем чемпионате Европы, Киммих был первым заместителем капитана. В ближайших матчах сборной Германии в Лиге наций команде предстоит встретиться с Венгрией (7 сентября в Дюссельдорфе) и с Нидерландами (10 сентября в Амстердаме).

29-летний Киммих дебютировал в национальной команде в 2016 году и с тех пор провёл 91 матч, забив шесть голов. В его карьере на уровне сборной присутствуют регулярные выступления на крупных турнирах, включая Евро-2016, Евро-2021 и Евро-2024, а также чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах. Наиболее значимым достижением Киммиха в составе сборной стал выигрыш Кубка конфедераций в 2017 году.

Напомним, Илкай Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии после окончания Евро-2024, где он был капитаном команды. В 82 матчах за национальную команду Гюндоган отметился 19 голами.