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Испанский игрок «Химок» Фернандес оценил уровень РПЛ

Испанский игрок «Химок» Фернандес оценил уровень РПЛ
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Испанский защитник подмосковных «Химок» Дани Фернандес поделился мнением относительно уровня Российской Премьер-Лиги.

«На данный момент я очень рад находиться в «Химках». У нас замечательная команда. После нескольких игр могу сказать, что уровень РПЛ очень высокий. Тут очень много качественных игроков. К каждой команде надо быть готовым», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Фернандес присоединился к «Химкам» нынешним летом в статусе свободного агента. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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