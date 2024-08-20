Стали известны клубы, которые хотят купить нападающего «Барселоны» Роке

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может перейти в португальский «Спортинг» или испанский «Бетис». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители «Бетиса» уже прибыли в Барселону для проведения переговоров. Сообщается, что сегодня игрок досрочно покинул тренировку команды. Это может быть связно с возможной сделкой.

Роке стал игроком «Барселоны» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. В 1-м туре нового сезона Ла Лиги Роке не оказался в заявке «Барселоны».Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.