Слуцкий назвал две вещи, которые ему не хватает в Шанхае после отъезда из России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, чего ему больше всего не хватает в Шанхае из того, что есть в России.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прям большой любитель. И для меня это такая большая отдушина, и в моральном плане, и в эмоциональном, и в физическом, и в плане здоровья. Поэтому сложно без бани, потому что русские рестораны здесь есть какие-никакие, то есть я когда совсем проголодаюсь или соскучусь, я могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место.