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Алексей Миранчук объяснил, почему перешёл в «Атланту Юнайтед»

Алексей Миранчук объяснил, почему перешёл в «Атланту Юнайтед»
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук объяснил, почему перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты».

«Я решил играть за «Атланту», потому что люблю хип-хоп (Смеётся). Шучу-шучу. Просто хотел начать со смешного, чтобы немного расслабиться. Если честно, МЛС растёт, здесь играет много классных качественных игроков. Я отыграл четыре года в Европе, достиг всего, что хотел», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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