Игрок «Зенита» Чистяков: меня не устраивает ситуация с игровым временем

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своём игровом времени в клубе.

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе. Переход в другую команду? Меня сейчас интересует моё время пребывания в «Зените», потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». 30-летний футболист успел сыграть в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Чистяков в текущем сезоне сыграл один матч за «Зенит». Контракт игрока истекает в конце сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.