«Не согласен с его тактикой». Слуцкий — о нахождении Артёма Дзюбы без клуба

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, как он относится к тому, что 35-летний нападающий Артём Дзюба на текущий момент находится без команды.

«Ну, скажем так, он выходил и не из таких переделок. Он для себя сейчас выбрал определённую тактику, лучше спросить у него какую. Скажем так, я не совсем с ней согласен, но советы хороши тогда, когда их спрашивают. Я очень чётко в своей жизни придерживаюсь того факта, что, если у меня человек спросит моё мнение, я скажу. Если у меня моё мнение не спрашивают, то я могу его засунуть…

Поэтому на самом деле понятно, что ему обидно, когда эти процессы затягиваются, и, условно, это косвенно говорит об уровне востребованности на данный момент. Понятно, что любому амбициозному спортсмену, к тому же такому успешному, как Артёму, это обидно. Но я уверен, что он ещё попылит и свой высочайший уровень докажет в том числе в этом сезоне в Российской Премьер-Лиге.

Идут ли переговоры? Переговоры, понятно, что идут всегда, как они могут не идти», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.

Нынешним летом истёк контракт Дзюбы с московским «Локомотивом», за который он выступал с февраля 2023 года.

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