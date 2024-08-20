Александр Гришин: матч с «Локомотивом» был лучшим в исполнении ЦСКА в этом сезоне

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о прошедшем матче красно-синих с «Локомотивом».

«ЦСКА в матче с «Локомотивом» выглядел лучше. Этот матч был лучшим в исполнении ЦСКА в этом сезоне — эту игру можно занести в актив по качеству футбола. Первые 20 минут были очень хорошими со стороны армейцев, а потом было всего несколько моментов.

Кроме того, мне кажется, что Николич не угадал с заменами. Если «Локомотив» усилил игру вышедшими Раковым, Тикнизяном и Сулеймановым, то у ЦСКА перестановки не получились. Только сам Николич знал, что хотел сделать этими заменами. Тройная замена от ЦСКА смазала концовку игры, и футбол армейцев расстроился. Когда Лукин вышел, Дивеев спрашивал: «Что дальше делаем?» Футболисты не разобрались, как перестроиться и играть.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в последние семь минут в давлении и перестроениях, отсюда поражение. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Но футбол такая игра, где можно владеть преимуществом весь матч и проиграть с минимальным счётом», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.