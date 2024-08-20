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Агент Гурцкая назвал команду в РПЛ, которая его вдохновляет в текущем сезоне

Агент Гурцкая назвал команду в РПЛ, которая его вдохновляет в текущем сезоне
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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что его вдохновляет московский «Спартак» в текущем сезоне.

«Меня пока вдохновляет то, что происходит со «Спартаком». Понятно, что пока нет какой-то игры, чёткого рисунка. Но то, что они в последних матчах забили девять голов, это достойно. Для меня важно, чтобы «Спартак» боролся за призовые места, потому что тогда матчи красно-белых с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА будут иметь колорит» ,— сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. Красно-белые отстают от первой строчки, на которой располагается санкт-петербургский «Зенит», на три очка

Московский «Спартак» на данный момент является лидером соревнования по количеству нанесённых ударов (104), по числу ударов в створ ворот (34), по ожидаемым голам (11,4 xG), по касаниям в чужой штрафной (182).

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