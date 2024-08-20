Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Славия Прага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл раскритиковал Энцо Фернандеса за игру в матче с «Манчестер Сити»

Гари Невилл раскритиковал Энцо Фернандеса за игру в матче с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл подверг критике полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса за его выступление в матче с «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 18'     0:2 Ковачич – 84'    

Фернандес, который был капитаном команды в отсутствие Риса Джеймса, был задействован на позиции атакующего полузащитника. Невилл отметил, что аргентинец не смог проявить себя как в обороне, так и в атаке, особенно в первом тайме. По словам эксперта, игрок «Челси» часто прессинговал в ситуациях, где не мог выиграть мяч, после чего выражал недовольство действиями партнёров.

«Энцо Фернандес часто идёт в прессинг, когда шансов выиграть мяч нет. Затем он разводит руками, как будто спрашивает у команды: «Где вы были?» Но он никого не обманывает», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года за € 121 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» рассматривает возвращение Гюндогана на правах свободного агента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android