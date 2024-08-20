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Тьерри Анри — лучший форвард в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг из 20 лучших нападающих в истории английской Премьер-лиги. Первое место в списке занял бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. На второй строчке расположился экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Топ-10 лучших нападающих в истории АПЛ по версии FourFourTwo:

1. Тьерри Анри («Арсенал»).

2. Алан Ширер («Ньюкасл»).

3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»).

5. Дидье Дрогба («Челси»).

6. Деннис Бергкамп («Арсенал»).

7. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

8. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»).

9. Энди Коул («Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Портсмут», «Сандерленд»).

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

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11. Луис Суарес («Ливерпуль»).

13. Фернандо Торрес («Ливерпуль», «Челси»).

16. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»).

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