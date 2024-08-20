В «Пари НН» ответили, думали ли над отставкой Саши Илича с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что в клубе не рассуждали по поводу возможной отставки главного тренера Саши Илича.

«Нами не рассматривался вопрос, связанный с кадрами в тренерском штабе. Есть контракт, обязательства с двух сторон. Саша Илич их выполняет. Кредиты доверия — это всё то, что писали журналисты и что мы категорически опровергали. Сейчас атмосфера рабочая. Никогда не было такого, чтобы позиция Саши Илича на посту главного тренера «Пари НН» подвергалась сомнению», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Пари НН» заработал шесть очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.