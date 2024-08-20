Гришин заявил, что ЦСКА неспособен бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что красно-синие неспособны бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если честно, то ЦСКА неспособен бороться за чемпионство в этом сезоне. Но нужно смотреть на это после того, как пройдёт семь-восемь туров, когда сильные команды сыграют друг с другом. Тогда станет ясно, кто будет бороться за пятёрку, а кто — за выживание», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после пяти туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает седьмое место. В следующем туре красно-синие встретятся с «Акроном». Матч состоится 24 августа и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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