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«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу травмы Рамуша

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу травмы Рамуша
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Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш был успешно прооперирован после полученной травмы.Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Гавром», который закончился победой парижан 4:1, португалец был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

«Сегодня Гонсалу Рамушу была успешно сделана операция на левой лодыжке в клинике в Дохе. Игрок проведёт несколько дней отдыха и начнет реабилитацию в катарском центре, а затем продолжит восстановление в центре «ПСЖ», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Гонсалу Рамуш перешёл во французский «ПСЖ» из португальской «Бенфики» 7 августа 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/2024 за парижан он отыграл 29 матчей и забил 11 голов. Затем французская команда выкупила трансфер футболиста.

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