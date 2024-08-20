Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Скандал года в теннисе, россиянин в практике Формулы-1 и проблемы «ПСЖ». Главное к вечеру

В теннисном мире грядёт раскол после оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, Килиан Мбаппе может стать проблемой для «ПСЖ», будущее Вильсона Изидора в «Зените» под вопросом, а настоящее гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-1 всё реальнее. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 августа.

Футбол:

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

«Спартак» и «Зенит» получили добро на трансфер Соболева от своих владельцев — источник

В «Зените» рассказали о кадровых потерях перед матчем со «Спартаком»

Сёмин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России по итогам сезона-2024/2025

«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»

Слуцкий назвал две вещи, которых ему не хватает в Шанхае после отъезда из России

Хоккей:

Главный тренер «Вашингтона» высказался о физической форме Овечкина в нынешнем межсезонье

Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче

Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске

Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США

Теннис:

Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, но избежал дисквалификации

В ATP сделали заявление о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Синнера

«Шок». Кузнецова — о положительных допинг-тестах Синнера

«Его должны были дисквалифицировать». Ник Кирьос недоволен решением по делу Синнера

Кафельников — о Синнере: если перешёл определённую черту, должен понести за это наказание

Бокс/ММА:

Марк Цукерберг назвал бой, который хотел бы увидеть в UFC

«Готовимся как никогда». Хабиб высказался о предстоящем бое Усмана Нурмагомедова

Баскетбол:

Барак Обама обратился к Керру, обозначившему позицию в президентской гонке в США

«Зенит» определил капитана на новый сезон Единой лиги

Авто:

Роберт Шварцман заменит Боттаса в первой свободной практике ГП Нидерландов

Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов из 103 стран, Ферстаппен — 7-й

Фигурное катание:

Видео: Александра Трусова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке

Олимпиада-2024:

Российская спортсменка раскритиковала финал в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024