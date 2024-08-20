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Новости спорта 20 августа: допинг-скандал Янника Синнера, Роберт Шварцман, Формула-1, ПСЖ, Мбаппе, Зенит, Изидор

Скандал года в теннисе, россиянин в практике Формулы-1 и проблемы «ПСЖ». Главное к вечеру
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В теннисном мире грядёт раскол после оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, Килиан Мбаппе может стать проблемой для «ПСЖ», будущее Вильсона Изидора в «Зените» под вопросом, а настоящее гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-1 всё реальнее. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 августа.

Футбол:

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

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