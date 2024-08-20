Скандал года в теннисе, россиянин в практике Формулы-1 и проблемы «ПСЖ». Главное к вечеру

В теннисном мире грядёт раскол после оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, Килиан Мбаппе может стать проблемой для «ПСЖ», будущее Вильсона Изидора в «Зените» под вопросом, а настоящее гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-1 всё реальнее. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 августа.
Футбол:
«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе
«Спартак» и «Зенит» получили добро на трансфер Соболева от своих владельцев — источник
В «Зените» рассказали о кадровых потерях перед матчем со «Спартаком»
Сёмин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России по итогам сезона-2024/2025
«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»
Слуцкий назвал две вещи, которых ему не хватает в Шанхае после отъезда из России
Хоккей:
Главный тренер «Вашингтона» высказался о физической форме Овечкина в нынешнем межсезонье
Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче
Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске
Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США
Теннис:
Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, но избежал дисквалификации
В ATP сделали заявление о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Синнера
«Шок». Кузнецова — о положительных допинг-тестах Синнера
«Его должны были дисквалифицировать». Ник Кирьос недоволен решением по делу Синнера
Кафельников — о Синнере: если перешёл определённую черту, должен понести за это наказание
Бокс/ММА:
Марк Цукерберг назвал бой, который хотел бы увидеть в UFC
«Готовимся как никогда». Хабиб высказался о предстоящем бое Усмана Нурмагомедова
Баскетбол:
Барак Обама обратился к Керру, обозначившему позицию в президентской гонке в США
«Зенит» определил капитана на новый сезон Единой лиги
Авто:
Роберт Шварцман заменит Боттаса в первой свободной практике ГП Нидерландов
Норрис стал самым популярным пилотом Ф-1 в опросе фанатов из 103 стран, Ферстаппен — 7-й
Фигурное катание:
Видео: Александра Трусова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке
Олимпиада-2024:
Российская спортсменка раскритиковала финал в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024