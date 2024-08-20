Слуцкий: будет приятным удивлением, если Сафонов посадит на скамейку Доннарумму

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», рассказал, какая у него была реакция на новость о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я узнал об этом, наверное, за две недели до официального объявления, потому что есть инсайды такого рода. Был приятно удивлён. Я не мог в это не поверить, потому что говорили такие люди, что я понимал, что это правда. Это очень приятное удивление.

Следующим шагом приятного удивления будет, если он посадит [на скамейку] Доннарумму. Если и не прям моментально на скамейку, то хотя бы по ходу сезона. Это будет вторым приятным удивлением, чего я искренне желаю Матвею добиться, и чтобы в один из дней я прочитал стартовый состав, увидел в нём Матвея и он застолбил за собой эту позицию всерьёз и надолго», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.

«ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. 7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.

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