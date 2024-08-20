Ташуев: Глушенков по всем показателям является лидером в чемпионате России

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал попадание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи, а также оценил

«У Глушенкова не может быть конфликта с Карпиным. Может, были некие недомолвки, но Максим – молодой и потенциально очень сильный футболист. Сборная – это достояние страны, а не частный клуб. Нельзя разбрасываться футболистами хорошего уровня.

Валерий Георгиевич правильно оценил ситуацию: Глушенков по всем показателям является лидером в чемпионате России. К сожалению, Максим выбыл из строя и смысла ехать в национальную команду нет», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

18 августа Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков перенёс операцию.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года, в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Глушенков провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передча. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.