32-летний Салах покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона — Liverpool Echo

Исходя из того, как складывается текущая ситуация, с наибольшей вероятностью 32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет мерсисайдцев по завершении сезона-2024/2025, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, заменить египетского футболиста в «Ливерпуле» может 23-летний крайний нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон.

Ранее в СМИ появлялась информация, что вингер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Салах перешёл в английский клуб летом 2017 года. За этот период он принял участие в 350 матчах во всех турнирах, в которых отметился 212 голами и 90 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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