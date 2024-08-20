Гендиректор «Пари НН»: наша цель — не удивлять в таблице, а сохранять традиции

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о целях клуба.

«Не могу сказать, что мы довольны тем, какие результаты сейчас показывает команда. Можем лучше, присутствует перфекционизм, не скрою. Клуб ставит цель не удивлять кого-то, а закрепиться в РПЛ и доказать что Нижний Новгород не только хоккейный, но и футбольный город. Всё-таки наследие чемпионата мира в виде стадиона, много болельщиков, традиции. Такие задачи ставит клуб — сохранить всё это. А удивлять в таблице не задача сегодняшнего дня», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Пари НН» заработал шесть очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.