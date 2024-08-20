Бояринцев объяснил, почему «Рубин» не сможет бороться за место в топ-5 РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев поделился мнением, почему казанский клуб не сможет конкурировать за попадание в пятёрку сильнейших команд чемпионата России.

«С таким составом сложно решать высокие задачи. Для топ-5 РПЛ им нужно три-четыре усиления сейчас. Мне кажется, им надо доукомплектоваться.

Наверное, «Рубин» ближе к восьмой или десятой строчке. Футболистам сложно соперничать с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо». Эти клубы как раз и есть топ-5 нашего чемпионата. Ещё «Локомотив» не надо забывать», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал семь очков и на текущий момент занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В следующем туре казанский клуб встретится с московским «Динамо». Игра состоится 23 августа и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Бояринцев выступал в составе «Рубина» с 2001 по 2005 год.

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