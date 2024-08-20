Гришин: не надо делать ранних выводов по Койта и Жемалетдинову — происходит адаптация

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о выступлениях новичков армейцев Секу Койта и Рифата Жемалетдинова.

«Что касается игры Койта и Жемалетдинова, то каждый футболист проходит адаптацию по-своему. Кому-то хватает две-три игры, чтобы адаптироваться, а кому-то нужно два-три месяца. Не надо делать ранних выводов, потому что происходит привыкание к новым партнёрам.

Если команда много лет играет в одном составе, то и сыгранность совсем другая. Если ты играешь и у тебя меняют двух партнёров на поле, то качество игры тоже меняется. А когда ты постоянно играешь одним и тем же составом, то ты прекрасно понимаешь, как с ним взаимодействовать. Посмотрите, как работают Гвардиола и Анчелотти. Они хоть одного футболиста меняют в основном составе? Максимум поменяют одного по травме. То есть это говорит о том, что люди сами играли в футбол и понимают, что нельзя дёргать состав двумя-тремя перестановками», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.