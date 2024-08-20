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В «Пари НН» рассказали о трансферных планах клуба до конца летнего окна

В «Пари НН» рассказали о трансферных планах клуба до конца летнего окна
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о трансферных планах нижегородского клуба до конца летнего окна

«Трансферы на вход до конца летнего окна ещё планируются. Не буду называть количество футболистов и позиции, но мы работаем над этим», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал шесть очков и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре нижегородская команда встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 25 августа и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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