Сулейманов назвал лидеров «Локомотива» после ухода Дзюбы, Миранчука и Глушенкова

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов назвал игроков, которые выполняют роль лидеров в нынешнем составе красно-зелёных.

«Кто, помимо Баринова, исполняет роль лидера «Локомотива» после ухода Миранчука, Дзюбы и Глушенкова? Илья Лантратов, как старший, тоже поддерживает раздевалку вместе с Димой. Но в целом у нас очень сплоченная команда, как семья. Мы все очень хорошо общаемся между собой. В обычных условиях даже нет такого деления на старших и младших. Когда доходит до каких-то серьёзных моментов или просьб, то, конечно, опытные ребята включаются. Но в целом мы все помогаем друг другу», — приводит слова Сулейманова Legalbet.

Летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.