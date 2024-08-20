Файзуллаев назвал игровое качество, которое ему нужно улучшить

20-летний атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о свих сильных и слабых сторонах, как футболиста.

«Какие мои самые сильные футбольные качества и что мне нужно улучшить в своей игре? Думаю, у меня хорошая техника и скорость. А вот над завершением атак мне ещё точно нужно работать», — приводит слова Файзуллаева Legalbet.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в четырёх матчах во всех клубных турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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