Слуцкий назвал трёх российских игроков, которые могут уехать в Европу следующим летом

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, кто из российских футболистов может перейти в европейский клуб следующим летом.

«Это очень сложный вопрос всегда. Я недавно читал интервью Дмитрия Баринова, где он рассказывал о своём приглашении в «Кадис». Он сказал, что не готов идти на значительное понижение зарплаты, потому что он ответственный семьянин. Это причём нормальная позиция. Никто из здесь сидящих не работает бесплатно, и это нормально.

Поэтому если задать вопрос, кто по уровню готов – это один вопрос. Кто уедет, потому что, скажем так, сложатся и обстоятельства, и востребованность, и удовлетворят его контракт – это другой вопрос. Поэтому если отвечать на первую часть вопроса, потому что вторую я не знаю, то я бы назвал трёх российских игроков, которые уедут… по своему уровню должны уехать, я бы назвал Глушенкова, Тюкавина и Чалова (интервью было записано до перехода Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.