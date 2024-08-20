Игрок ЦСКА Лукин назвал своих футбольных кумиров

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин назвал бывших игроков армейцев Алексея и Василия Березуцких своими футбольными кумирами.

«Мой кумир? Из российских футболистов кумирами для меня всегда были братья Березуцкие. Они — настоящие легенды ЦСКА. И тот факт, что Алексей Березуцкий сейчас находится в тренерском штабе — это что-то невероятное. Потому что в детстве всегда смотрел его игры по телевизору, а сейчас он мне даёт советы, подсказывает на тренировках и перед выходом на поле. Пытаюсь всё это максимально впитать в себя», — приводит слова Лукина Legalbet.

Лукин в текущем сезоне сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока истекает в конце следующего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Напомним, после пяти туров чемпионата России ЦСКА с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Возглавляет её «Зенит», в активе которого 13 очков. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.