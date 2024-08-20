«Что они знают такого, чего не знают остальные топ-клубы?» Невилл раскритиковал «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал трансферную политику «Челси» за слишком длительные контракты с игроками и большое количество футболистов в заявке.

«Есть игроки, которых они купили два года назад, но от которых они уже пытаются избавиться. Некоторые сроки контрактов кажутся хаотичными и причудливыми.

Я задаю вопрос довольно регулярно: что они знают такого, чего не знают остальные топ-клубы? Такие умные клубы, как «Реал» Мадрид, «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Сити». Что такого знают новые владельцы «Челси», чего не знает остальной футбол?» — приводит слова Невилла Sky Sport.

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:2 в игре стартового тура нового сезона АПЛ.